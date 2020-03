Twitter löscht zwei Corona-Tweets von Bolsonaro

Twitter hat zwei Kurznachrichten des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro gelöscht, in denen der Staatschef den Sinn von Isolationsmaßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus in Zweifel gezogen hatte. Die Botschaften hätten gegen die bei Twitter geltenden Regeln verstoßen, erklärte das US-Unternehmen am Sonntag. Es würden solche Nachrichten gelöscht, die den Informationen der Gesundheitsbehörden zur Pandemie widersprächen und das Risiko einer Weiterverbreitung des Virus erhöhen könnten, erklärte Twitter.