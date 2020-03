UFC-Abenteuer für „Austrian Wonderboy“ vorbei

Tür steht weiter offen

"Ich bin nebenbei auch Trainer in meinem Gym hier in Salzburg. Und, um ehrlich zu sein, tue ich mich schwer damit, Trainer zu sein und mich auch noch auf mich selbst zu konzentrieren. Ich muss ein paar Sachen klären, vielleicht fliege ich mal für eine Zeit nach Amerika, um mich nur auf mich zu konzentrieren“, erklärt Naurdiev. Immerhin: Die Tür dorthin bleibt offen, das hat ihm Matchmaker Sean Shelby versichert. „Ich bin erst 23, ich habe noch so viel Zeit. Ich kann immer zur UFC zurückkommen“, so Naurdiev abschließend.