2. Corona-Todesfall: Frau (89) mit Vorerkrankungen

Land will Schule auch in Osterferien geöffnet haben

Die Schulen könnten nun auch in den Osterferien geöffnet sein. Grund: Das Land will die in kritischen Infrastruktureinrichtungen tätige Eltern entlasten. „Seitens der Bildungsdirektion Kärnten läuft daher bis Freitag eine Erhebung des Bedarfes sowie der zur Verfügung stehenden Lehrer“, sagen Landeshauptmann Peter Kaiser und Bildungsdirektor Robert Klinglmair.

Die Betreuung will von Montag, 6. April 2020, bis Donnerstag, 9. April 2020, zumindest zu denselben Zeiten wie in normalen Schulwochen sowie am Karfreitag, 10. April 2020, von 8 bis 12 Uhr anbieten.