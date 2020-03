Erstes Todesopfer und 110  Infizierte in Kärnten

Kärnten knackt 100er-Marke

Alleine am Samstag wurden in Kärnten 201 Corona-Tests durchgeführt. Sonntagvormittag wurde die 100-Marke überschritten: 105 Infizierte gibt es aktuell in Kärnten, 39 in Osttirol. Österreichweit sind aktuell 3173 Erkrankungen bekannt. 105 Personen sind österreichweit in Spitälern, 15 auf der Intensivstation.