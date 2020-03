„ClassNinjas“: Mathe lernen kann auch Spaß machen!

Was kann ClassNinjas?

Einsetzbar sind die Klassenninjas auf der Online-Plattform und der App ClassNinjas für iOS und Android. Das Angebot richtet sich an alle Unterstufen - also an die Sekundarstufe 1, bzw. die fünfte bis achte Schulstufe. Die Übungen, Quizzes und Online-Videos sind kostenlos. Will man jedoch noch mehr, dann gibt es für eine monatliche Gebühr von 2,99 Euro Testsimulationen, in denen das Wissen überprüft werden kann.