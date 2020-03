Experte: Kindern daheim unbedingt ein Ventil geben

Einfache Spiele und Übungen, so der Ex-Betreuer von Ski-Ass Marcel Hirscher, können dabei helfen, Probleme hintanzuhalten. „Denn wenn man den Kindern keine Chance gibt, (sich zu bewegen), dann gibt es psychosoziale Probleme in den Haushalten“, warnt Schweizer. Lösungen in der Zeit der Coronavirus-Pandemie seien aber ohne großen Aufwand zu finden. Essenziell wären „Spiel, Spaß und Bewegung mit allem, was man hat." Dazu gehören etwa Versteckspielen und Fangenspielen in der Wohnung, das Nachahmen von Tieren, kleine Kunststücke, Purzelbäume, Hüpfspiele, Balanceübungen und Jonglieren.