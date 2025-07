Pestizid-Check: So schneiden Wassermelonen ab

Süß, kalorienarm, durstlöschend

Im Sommer bieten Wassermelonen die perfekte Erfrischung: Sie sind süß mit geringem Zuckeranteil, aber gleichzeitig kalorienarm. Und: Melonen bestehen zu 90 Prozent aus Wasser, damit sind sie der ideale Durstlöscher für heiße Sommertage. „Die meisten Wassermelonen haben einen Fleck an der Schale, dort, wo sie am Boden aufliegen. Ist dieser Fleck hell- bis cremig gelb, ist das ein Zeichen dafür, dass die Melone am Feld genügend Sonne abbekommen hat. Dadurch ist sie besonders süß und saftig”, teilt Pollak ihren Spezial-Tipp, um die süßesten Wassermelonen im Supermarkt aufzuspüren.