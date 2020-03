Lokal einfach einkaufen per E-Mail oder Telefon

Die Drogerien Resch in Grieskirchen (Gewusst wie) und Bad Schallerbach (Kurdrogerie) haben geöffnet und auch Desinfektionssprays auf Lager. Bestellungen können am Vortag bis 16 Uhr über info@kurdrogerie.at oder 07248/62 210 (Grieskirchen) und 07249/48 101 (Bad Schallerbach) aufgegeben werden. Der Einkauf kann am Folgetag ab 8 Uhr in Bad Schallerbach und in Grieskirchen ab 8.45 Uhr abgeholt werden. Für Risikogruppen gibt es einen Lieferservice für Bad Schallerbach, Wallern, Schlüsslberg und Grieskirchen.