Strafen trotz Ausweiskopie: Lenker erbost

„Ich habe das Original daheim und eine gut lesbare Kopie im Pkw. Das funktioniert in ganz Österreich ausgezeichnet. Nur in Wien und Eisenstadt habe ich deshalb immer wieder Probleme. Das ist eine Sauerei“, so der Betroffene gegenüber der „Krone“. Er appelliert an die Beamten, doch „mit Augenmaß“ zu handeln.