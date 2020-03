Scheiben von ÖVP-Zentrale in Wien beschädigt

„An Eskalation nicht zu überbieten“

„Als Volkspartei sind wir schon einiges an Diffamierungen im politischen Wettbewerb gewohnt: Verbale Untergriffe, zerstörte Wahlwerbungen, Fake News und sogar Hackerangriffe sind für uns leider nichts Neues mehr“, so Melchior. Was sich jetzt aber in der ÖVP-Bundeszentrale abgespielt habe, sei „an Eskalation nicht zu überbieten und offenbart ein erschreckendes Bild vom Demokratieverständnis Andersdenkender“.