Code Orange: Perfekter Soundtrack für die Krise

Für Code Orange war es wirklich ein Freitag der 13.: Die US-Metalband hat vergangene Woche ihr neues Album „Underneath“ veröffentlicht. Zweieinhalb Jahre harte Arbeit, die eigentlich in einer intensiv vorbereiteten Liveshow münden hätten sollen. Doch anstatt vor Hunderten begeisterten Fans aufzutreten, machte der Coronavirus der Gruppe einen Strich durch die Rechnung. Unterkriegen ließen sich Reba Meyers, Jami Morgan und Co davon aber nicht, sondern spielten am Freitag im Roxian Theatre in Pittsburgh kurzerhand vor einem leeren Haus und streamten das Konzert live.