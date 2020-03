Vorfall mit Messer: Polizist bei Gerangel verletzt

Völlig eskaliert ist am Sonntagnachmittag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Hall in Tirol. Die beiden Streithähne zückten dabei jeweils ein Messer und bedrohten sich damit gegenseitig. Ein Polizist, der gerade nicht im Dienst war, beobachtete den Vorfall und schritt ein. Im Gerangel zog sich der Beamte Verletzungen zu. Auch in Innsbruck gab es einen Messer-Vorfall.