Künstler & Co. entdecken in Krise das Web für sich

Staatsoper startet Online-Vorstellungen

So öffnet die Wiener Staatsoper etwa ihr Livestream-Archiv und zeigt ab Sonntag jeden Abend eine Opern- oder Ballettvorstellung. „Dabei kann dieses Online-Programm mit wenigen Ausnahmen sogar dem ursprünglich geplanten Spielplan folgen“, heißt es aus der Staatsoper. Zwischen 15. und 28. März hätte man im Haus am Ring ein letztes Mal die komplette Wagner-Tetralogie in der Inszenierung von Sven-Eric Bechtolf gezeigt. Gestartet wird daher wie im ursprünglichen Spielplan vorgesehen am Sonntag via staatsoperlive.com mit Richard Wagners „Das Rheingold“ - allerdings in der Vorstellung vom 10. Jänner 2016. Der Stream beginnt um 19 Uhr und ist für 24 Stunden verfügbar. Nach der Registrierung auf der Website ist das Abonnement bis auf weiteres kostenlos buchbar.