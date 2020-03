Heißes Rennen um die Nachfolge entbrannt

Noch bevor Gerald Forchers Ausscheiden öffentlich bekannt gegeben wurde, fingen die Ersten bereits zu rechnen an. Wer rückt in den Landtag nach? Wer hat die besten Chancen auf die Nachfolge als Parteivorsitzender? Schnell war klar: Das Mandat bekommt nicht der Nächste auf der Liste. Stattdessen wird politisch kalkuliert. Am Donnerstagabend stimmte sich das Parteipräsidium ab, noch steht aber nicht fest, wer in den Landtag nachrücken wird.