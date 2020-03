Corona: Lehrerin der ISC-Velden gesund!

„Eine Lehrerin der ISC Velden hatte mit der infizierten Person Kontakt. Sie hat keine Symptome, dieses Vorgehen ist aus reinen Sicherheitsgründen!“, betonte Bildungsdirektor Robert Klinglmair am vergangenen Freitag. Die Schule wurde daraufhin sofort geschlossen. Abstriche wurden bereits gemacht und am Wochenende sollte das Ergebnis feststehen: „Negativ. Die Frau ist gesund“, bestätigt Klinglmaier am Montag. Der Schulbetrieb wurde in der Privatschule wieder aufgenommen!