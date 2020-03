HTL und Wirtschaft kooperieren eng

Rund 1000 Schüler werden an der HTL für Flugtechnik in Eisenstadt unterrichtet. Neben dem Flugtechnik-Schwerpunkt gibt noch die Ausbildungszweige Maschinenbau, Metall und Werkstofftechnik, Mechatronik, Keramik sowie Maschinen- und Anlagentechnik. Seit 2012 Jahren kooperiert Netz Burgenland mit der Bildungseinrichtung: „Wir fördern sie finanziell und liefern Forschungsaufgaben aus der Praxis. Die Schüler erarbeiten im Gegenzug Forschungsergebnisse und Expertisen. Eine Win-Win-Situation“, so die beiden Netz-Geschäftsführer Peter Sinowatz und Florian Pilz.