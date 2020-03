Smileys machen Schulweg sicher

Besorgte Mütter fürchteten in der Alexander-Girardi-Straße in Salzburg-Parsch um die Sicherheit ihrer Kinder und wandten sich an die „Krone“. Nun vermelden die Anrainer einen Erfolg. Neben verstärkten Polizeikontrollen zeigt auch eine Geschwindigkeitsanzeige Wirkung: Smileys bremsen die Raser deutlich aus.