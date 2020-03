Polizisten retteten Trauner Belegschaft Skiausflug

Der Schock war groß, als Mitarbeiter eines Baustoffhändlers in Traun Freitagfrüh auffiel, dass in ihre Firma eingebrochen worden war. Ein unbekannter Täter hatte alle drei Stockwerke des Unternehmens durchsucht und neben 400 Euro Bargeld und einer Spiegelreflexkamera im Wert von 800 Euro auch sämtliche Tickets der Belegschaft für den Skiausflug heute, Samstag, erbeutet. Die Enttäuschung war riesig, der Ausflug drohte ins Wasser zu fallen. Doch noch während der Ermittlungen erreichte die Landespolizeidirektion ein Anruf der Linzer Polizei, dass bei der Festnahme eines Linzers (28) auch Skitickets sichergestellt wurden. Der Jubel in Traun war groß, der Skiausflug damit gerettet.