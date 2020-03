Bremse für Frauenhaus-Pläne der Landesrätin

Turbulent ging es deshalb auch in der Landtagssitzung am Mittwoch zu, als die Freiheitlichen in einem dringlichen Antrag den Ausschreibungsstopp forderten. Rund 80 Menschen kamen als Besucher zur Sitzung, um ein Zeichen gegen die Ausschreibungspläne zu setzen. Unterstützung kam auch von der SPÖ. Selbst die grüne Klubobfrau Kimbie Humer-Vogl betonte: „Wir wollen an den autonomen Frauenhäusern festhalten und sehen eine Neuausschreibung sehr kritisch.“