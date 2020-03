Tarco schnappte sich Premierentitel der Division 2

Immerhin laufen dort Ex-Profis wie Harry Ofner, Christoph Ibounig und Paul Schellander ein. Die Finalserie gegen Virgen endet mit einem 2:0 (6:5 und 5:2). „Da haben wir in absoluter Topbesetzung gespielt“, erklärt Boss Bruno Tarmann. Trotz nur zwei Niederlagen in der ganzen Saison, ist der Aufstieg in die oberste Division weiter kein Thema - auch wegen fehlender Eisstunden.