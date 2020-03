Arbeiterkammer gibt Starthilfe in die Berufswelt

„Wer bestmöglich für den Berufsalltag gewappnet sein möchte, der beginnt mit der Vorbereitung darauf am besten schon in der Schule“, sind sich Bildungsexperten einig. Genau da setzt man auch bei der Arbeiterkammer den Hebel an. Schon in den nächsten Monaten öffnet man für knapp 50 Beratungsworkshops die Pforten. „Wir bieten den Schülern dort zum Beispiel auch eigene Bewerbungscoachings an. Gerade von diesen praxisnahen Informationen profitieren sie enorm“, weiß Präsident Markus Wieser.