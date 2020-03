Givenchy setzt auf Powerlook für Wintersaison

Die Gäste des Modehauses Givenchy legten am Sonntagabend eine kleine Reise zurück, um die neue Herbst-/Winterkollektion zu sehen. Die Show lief am hinteren Ende des Pariser Bois de Boulogne, im Hippodrome de Longchamp. Am Ort angekommen wurden sie mit harten Technobeats und Absinth begrüßt. Entsprechend hart war auch der Look, den Clare Waight Keller diesmal vor Augen hatte.