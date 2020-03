Unheimliche Brand-Serie in Asten geht weiter

Genug Wasser durch Bach

Noch ungeklärt sind die Brandstiftungen in Hargelsberg beim Haus einer 28-Jährigen. Und nun schlug ein Feuerteufel in der Astener Ortschaft Raffelstetten zu. Feuerwehrkommandant Christoph Lang und seine Männer mussten am Sonntag kurz nach 2 Uhr früh ausrücken. Ein Reisighaufen stand in Vollbrand. Lang: „Es war ein Bach in der Nähe, dadurch hatten wir genug Wasser zur Verfügung. Wir mussten schnell sein, weil über der Brandstelle auch eine Stromleitung ist.“