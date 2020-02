Warnstreiks auf dem Höhepunkt

Die Woche der Warnstreiks erreichte ihren Höhepunkt: Am Donnerstag äußerten nach Warnstreiks in der Lebenshilfe rund 50 Betroffene vor dem Schloss Mirabell ihren Unmut über die gescheiterten Kollektivvertragsverhandlungen. Ihre Forderung ist klar: 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Heute findet zum Abschluss der Protestwoche ein „Fackelzug der Solidarität“ in der Stadt Salzburg und in Zell am See statt.