„One Punch Man“ lässt die Fäuste wieder fliegen

Mit „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ geht das auf der beliebten Anime-Serie basierende Prügelspiel von Bandai Namco am Freitag auf PC, PS4 und Xbox One in die nächste Runde. Mit dabei: „Glatzen-Umhang“ Saitama, der mit nur einem Schlag seine Gegner ausschalten kann, wie der Publisher im offiziellen Launch-Trailer zeigt.