Braunauer „Dealer-Opas“ auf frischer Tat erwischt

Quartett verhaftet

Insgesamt vierFestnahmen gab es in Folge in Mattighofen und Straßwalchen. Das Quartett war 19 bis 21 Jahre alt. Die beiden Hauptverdächtigen sitzen. Und zuletzt wurde noch in Lengau ein 27-jähriger erwischt, der zwei Sub-Dealer beliefert hatte. Er hat jetzt ebenfalls in Untersuchungshaft Zeit zum Nachdenken.