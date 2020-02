Abflug in eine grünere Zukunft

Unumstritten ist dagegen die Relevanz für den Wirtschaftsstandort. SPÖ-Landtagsabgeordneter Gerald Forcher ist sich nach einem siebenstündigen Lokalaugenschein an einem Wintercharter-Samstag sicher: „Klar ist, dass die Belastung für die Bevölkerung so gering wie möglich gehalten werden muss. Klar ist aber auch, dass der Flughafen mit mehr als 1000 Arbeitsplätzen nicht mehr wegzudenken ist.“ Man müsse die Interessen von Gegnern und Befürwortern unter einen Hut bringen. Keine leichte Aufgabe, die in den nächsten Jahren auf Stadt, Land und Flughafenbetreiber zukommt.