Nach Konkurs schneller zu Kredit

Bei Privatkonkursen warten auf die Betroffenen schwerwiegende Folgen. Ist die Schuld getilgt, bleiben die Kundendaten in Warnlisten gespeichert. Die SPÖ forderte in einem Antrag, die Landesregierung solle sich beim Bund für eine Verkürzung der Löschfristen einsetzen. „Eine Frau wollte nach Tilgung der Schuld einen Kleinkredit aufnehmen, um eine dringend nötige Reparatur in ihrer Wohnung durchzuführen – ihre Hausbank verweigerte ihr wegen ihrer Vorgeschichte aber einen Kredit“, weiß SPÖ-Abgeordneter Gerald Forcher.