Grabungen in der Dauerschleife

Ganz fertig wird man aber nie: „Wir haben alleine 800 Kilometer Wasserleitungen in der Stadt. Bei einer Lebensdauer von 100 Jahren müssten wir jedes Jahr acht Kilometer sanieren. Ist man fertig, geht es von vorne los“, so Steiner. Derzeit nimmt die Salzburg AG die Leitungen am Herbert von Karajan Platz in Angriff. Bis Mai werden dort Fernwärme- und Wasserleitung saniert - letztere stammt aus dem Jahr 1875.