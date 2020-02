Salzburger-Duell im Kracher zum Frühjahrs-Start

Startschuss für die Frühjahrssaison in der 2. Liga! Freitagabend geht es nicht nur für den FC Liefering in Amstetten los, sondern auch für das Top-Duo. Austria Klagenfurt fordert Leader Ried - und dabei kommt es gleich zum Salzburger Duell. Für Patrick Greil im Dress der Kärntner zählt wie für Marco Grüll und Co. in Ried nur eines: der Titel und Aufstieg in die Bundesliga!