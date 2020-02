Schlepper lieferte sich mit Polizei rasante Jagd

17 Kiometer lange Flucht

Eine etwa 17 Kilometer lange Nachfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit unter Verwendung von Blaulicht und mehrere Anhalteversuche durch die eingesetzten Polizeistreifen folgten. Kurz vor der Ausfahrt Haag am Hausruck stellte der Lenker das Fahrzeug am Pannenstreifen ab und flüchtete zu Fuß. Ebenso ergriffen sechs illegal aufhältige Iraker und Syrer die Flucht in Richtung Waldgebiet.