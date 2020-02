Konkrete Pläne für die Polizeizentrale

Immer ruhiger wurde es zuletzt um die geplanten Sicherheitszentren in St. Pölten und Wiener Neustadt, auf die sich Land und Innenministerium vor eineinhalb Jahren in der „Sicherheitsleitlinie“ für Niederösterreich einigten. Zumindest in der Landeshauptstadt soll die neue Polizeizentrale nun endlich Fahrt aufnehmen.