Sozialamt-Mitarbeiterin überwies sich 15,5 Mio. €

Geld wurde für Immobilien und Luxusautos in Südafrika verprasst

Die 65-Jährige hatte sich teils schuldig bekannt und zugegeben, Geld der Behörde an sich selbst transferiert zu haben. Der massenhafte Betrug war im September 2018 bei einer Revision entdeckt worden. Mit einigen der Mittel wurden Immobilien und Luxusautos in Südafrika gekauft - dem Land, in dem die Frau letztlich Ende 2018 festgenommen worden war.