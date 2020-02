Schweizer Bistum Chur sucht einen Exorzisten

Nicht wie im Film „Der Exorzist“

Ein Exorzismus muss vom Bischof erlaubt werden, wie das Bistum Basel auf seiner Homepage erklärt. Der Ablauf des Rituals ist in einem lateinisch verfassten Handbuch festgelegt. „Unter Exorzismus muss man sich nicht eine besondere Beschwörungsformel vorstellen, sondern eine starke Gebetszusage, dass Christus der Sieger über alles Böse ist“, so der genaue Wortlaut des Bistums. „So wie im Film ‚Der Exorzist‘ dürfe man sich eine Teufelsaustreibung also nicht vorstellen“, zitierte der Schweizer Tagesanzeiger eine Kirchenmitarbeiterin.