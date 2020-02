Transit-Pleite: Tirol muss jetzt Muskeln zeigen

„Diskutiert haben wir genug, jetzt braucht es Taten“, meinte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) nach dem desaströsen Besuch der EU-Verkehrskommissarin in Tirol .Doch welche könnten das sein? Aufschluss darüber könnte der Besuch von Kanzler Sebastian Kurz in Tirol am Dienstag bringen. Tags zuvor bittet Platter alle Landtagsfraktionen zum Gespräch. Das Transitforum hat bereits ein Paket geschnürt.