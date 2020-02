EU-Kommissarin wollte Tirol faules Ei legen

Transitforum: Fahrverbote verschärfen

„Alles nur Show“, so kommentiert Transitforum-Chef Fritz Gurgiser den x-ten „Transitgipfel“ im Landhaus. „17 österreichische Verkehrsminister, vier Landeshauptleute in Nordtirol und drei in Südtirol haben die heutigen 2,5 Millionen Lkw am Brenner ermöglicht“.