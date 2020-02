Will der Biber den Hochsitz „fällen“?

Tierische Fake-News

Für den anerkannten und erfahrenen Wildbiologen Paolo Molinari aus Tarvis sind tierische Fake-News längst Alltag: „Immer wieder tauchen bei uns Bilddokumente oder Videos auf, die angeblich in Kärnten, im Friaul oder in Slowenien aufgenommen wurden und Angriffe von Bären, Attacken von Wölfen oder andere Wildtiere zeigen sollen.“ Das Problem ist, dass mit solchen mehrfach geteilten Videos und Fotos Personen aufgehetzt und andere auch in Sorge versetzt werden.