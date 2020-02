Neue Krankenkasse: „Die Bevölkerung wurde belogen“

Millionen-Rücklagen versichern

Behauptungen, das sich anbahnende Finanzdebakel sei Folge der bisherigen Struktur, sind für den Gesundheitspolitiker an den Haaren herbeigezogen: „Plumpe Ausreden! Die steirische Gebietskrankasse hat sieben Jahre in Folge positive Bilanzen vorgelegt. Wir hatten eine Leistungssicherungsrücklage von 217 Millionen Euro und allgemeine Rücklagen von 62 Millionen Euro - in Summe also rund 280 Millionen Euro. Dieses Geld der steirischen Beitragszahler versickert jetzt irgendwo in Wien und wird zum Stopfen der Finanzlöcher verwendet!“