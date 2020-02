Dank Ingmar Beck frischer Wind am Dirigentenpult

Ständiger Gastdirigent

Eine weitere Neuerung am Pult ist Enrico Calesso, der neben seiner Tätigkeit als Generalmusikdirektor am Mainfranken Theater nun in Linz als ständiger Gastdirigent geführt wird: „Er ist ein ausgewiesener Kenner des italienischen Repertoires“, erklärte Landestheater-Intendant Hermann Schneider, der Calesso im Herbst eine große Verdi-Produktion überantworten wird. In der laufenden Spielzeit war Calesso musikalischer Leiter von „Il Trovatore“.