Rabiater Snowboarder attackiert Skifahrer

Erst verbale Auseinandersetzung

Es kam zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung, bis der unbekannte Täter dem Briten mit einem Skistock zwei- bis dreimal auf dessen Kopf schlug. Der 55-Jährige trug keinen Helm und erlitt durch die Schläge eine Verletzung am Kopf. Er musste mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Schwaz geflogen werden. Der unbekannte Täter verließ in einer Gruppe den Vorfallsort.