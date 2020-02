Frontalzusammenstoß: Drei Verletzte in Obermieming

Am Samstag um 14.35 Uhr lenkte eine 61-jährige Österreicherin einen PKW auf der B189 in Obermieming in Richtung Westen. Ersten Erhebungen zufolge verlor sie aufgrund eines medizinischen Notfalls während der Fahrt die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn.