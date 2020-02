Coronavirus: Landjugend sagt Reise nach China ab

Es war kein Ausflug in stark betroffene Provinz Hubei geplant

Am 21. März und 28. März hätten sich zwei Reisegruppen mit insgesamt 70 Teilnehmern in das Reich der Mitte begeben. „Die Anfrage war heuer besonders groß, deshalb gab es sogar einen Zusatztermin“, so Zeitelberger. Bei den Exkursionen der Organisation werden landwirtschaftliche Betriebe sowie Sehenswürdigkeiten besucht. Heuer wäre unter anderem die chinesische Hauptstadt Peking, der Große Mauer, Xi‘an und Shanghai auf dem Programm gestanden. Obwohl sich keine der Destinationen in der vom Coronavirus stark betroffenen Provinz Hubei befinde, wollte man auf Nummer sicher gehen.