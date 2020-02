Licht am Ende des Tunnels: letzter Kilometer

Endlich zeigt sich Licht am Ende des Tunnels. Der Ausbau in der 33 Kilometer langen Röhre unter der Koralm geht zügig voran. Es wird rund um die Uhr gearbeitet. Auf ihrem Weg vom Lavanttal in die Steiermark steht die Tunnelbohrmaschine „Kora“ vor dem letzten Kilometer bis zum Durchbruch.