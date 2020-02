Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

In Bodensdorf verursachte ein stark alkoholisierter Feldkirchner einen Auffahrunfall. Beim Überholvorgang krachte der 43 jährige Pkw-Lenker in einen vor ihm fahrenden Linksabbieger und beschädigte sein Fahrzeug. Ohne anzuhalten raste er einfach weiter und konnte erst in Feldkirchen von einer Polizeistreife angehalten werden.