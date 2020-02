Prostituierte verdiente mit Drogen Taschengeld

Dorgen nach Österreich geschmuggelt

Das verkaufte Suchtgift schmuggelte sie zuvor von Tschechien nach Österreich. Ebenso verkaufte die 31-Jährige ihr Suchtgift daheim in Tschechien an österreichische Abnehmer. Die 31-Jährige konnte am 10. Jänner 2020 bei der Einreise nach Österreich festgenommen werden. Dabei hatte sie auch eine geringe Menge Crystal Meth dabei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde die 31-Jährige in die Justizanstalt Linz überstellt.