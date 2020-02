„Erfolgsgeschichte“ Gemeindefusion jetzt im Netz

Und es war tatsächlich ein steiniger Weg. Aus vielen Gemeinden kam Widerstand gegen die Reform. Der scheint auch jetzt nicht zur Gänze abgeklungen, vor allem nicht im Internet. Entgegenwirken sollen zwölf Imagevideos, die nun auf der Webseite zukunft-gemeinde.at verfügbar sind - eine Seite, die sich den steirischen Gemeinden widmet. Darin zu sehen sind u. a. eine neue Kinderkrippe in Weißkirchen und ein neues Freibad in Trofaiach, das - wie andere steirische Städte - durch die Fusion auf über 10.000 Einwohner angewachsen ist. Das bringe einen finanziellen Vorteil, sagt Bürgermeister Mario Abl und versichert: „Die Fusion ist kein Thema mehr, auch nicht am Stammtisch.“