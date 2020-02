Coronavirus: Zwei weitere Verdachtsfälle in Tirol

„Personen sind beinahe symptomfrei“

Katzgraber hebt auch hervor, dass „beide Personen mittlerweile beinahe symptomfrei sind. Die Ärztinnen und Ärzte sowie die Behörden in stetigem Austausch mit den betroffenen Personen sind. Enge Kontaktpersonen werden kontaktiert und über die behördliche Abklärung informiert. In beiden Fällen ist die Wahrscheinlichkeit - nicht zuletzt aufgrund der geringen Fallzahlen an Coronavirus-Erkrankungen in den bereisten Provinzen Jiangxi und Sichuan - wenig wahrscheinlich. Endgültig Aufschluss werden die Testergebnisse bringen, mit denen wir spätestens im Laufe des morgigen Tages rechnen“, so Katzgraber.