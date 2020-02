Beschäftigung in Tirol im Jänner auf Rekordhoch

Mit 4,8 Prozent ist die Arbeitslosenquote in Tirol zum Stichtag Ende Jänner die niedrigste in ganz Österreich. Die milden Temperaturen tragen dazu bei: Besonders in der Baubranche haben viele Arbeitssuchende eine Stelle gefunden. Auch wer eine Lehrstelle sucht, kann im Moment aus vielen Angeboten wählen.