„Oft haben sie nur Angst vor dem Unbekannten“

Als er die Treppen vom Besprechungsraum im sechsten Stock zu seinem Büro in der vierten Etage der Fabasoft-Zentrale nimmt, setzt Mario Batusic in hoher Geschwindigkeit Schritt vor Schritt. Im langen Gang, wo sich Büro an Büro reiht, hilft ihm genaues Hinhören, um sich zu orientieren. „Jede Säule verändert den Raumklang“, sagt der 58-Jährige, der in Banja Luka geboren ist. Ein grüner Star ließ ihn von Beginn weg eingeschränkt sehen. Im Alter von neun Jahren erblindete er. Seinen Lebensweg beirrte das nicht: Philosophie und Theologie studierte Batusic, kam 1988 nach Österreich, wo er sich zum Priester weihen lassen wollte. „Doch dann hab’ ich meine Frau Brigitte kennengelernt“, erzählt er und ein Lächeln huscht über sein Gesicht.