Schüler zieht „Ehrenrunde“ einer Lehrstelle vor

Schon leicht verzweifelt wandten sich die Eltern eines 15-Jährigen an das „Krone“-Schultelefon: Ihr Sohn besucht eine HTL, bekommt im Halbjahr aber drei bis vier „Fleck“ . Der Bursch will unbedingt seine Traumschule weiter besuchen, nimmt dafür eine „Ehrenrunde“ in Kauf. Den Eltern wäre aber auch eine Lehre recht.